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В Кыргызстане сохраняется лавиноопасность

29/12/16 09:57, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Кыргызстане на горных дорогах сохраняется угроза схода лавин, поэтому проводят их принудительный спуск. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

 

По ее данным, 28 декабря произведен принудительный спуск на 222-м километре (Токтогульский район) автодороги Бишкек – Ош, спущено 12 тысяч кубометров снежной массы. Всего с начала сезона на трассе спущено 115,5 тысячи кубометров снега. 

 

Спуск произведен и на автодороге Нарын – Казарман.

 

Здесь на 71-м, 72-м, 74-м и 76-м километрах в общей сложности спущено 4,3 тысячи кубометров снежной массы, сообщила пресс-служба ведомства.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42531/

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