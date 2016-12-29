В Кыргызстане сельские девочки задают вопросы властям

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Участники национального форума сельских девочек Кыргызстана обратились к властям и обществу в надежде получить ответы на свои вопросы. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции «Кто защитит девочек от насилия?».
Представители федерации девочек спрашивают, почему в стране плохо работают национальные и международные законодательные акты, почему Кыргызстан не реализует свои обязательства перед международным сообществом по обеспечению равных прав и возможностей.
«Какие меры примет государство, чтобы заработали недавно принятые поправки в Семейный и Уголовный кодексы? В частности, будет ли введена уголовная ответственность за проведение религиозного обряда нике с несовершеннолетними? А также какие меры намерено принять правительство КР для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей всех девочек?» - говорится в обращении федерации и НПО «Унгу».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42542/