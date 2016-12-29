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Омурбек Текебаев требует от Генеральной прокуратуры правовой оценки действий главы ГКНБ

29/12/16 12:08, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Партия «Ата Мекен» распространила очередное заявление, в котором напоминает президенту Алмазбеку Атамбаеву о том, что следует заняться поиском мародеров, присвоивших имущество Бакиевых и Кадыржана Батырова.

 

В заявлении социалисты указывают, что Атамбаеву, как главе государства, не следует поддаваться на уловки таких мошенников, как Абдулла Юсупов, который в свое время заявлял о причастности «ареопага» партии к мародерским набегам. Атамекеновцы во главе с Омурбеком Текебаевым утверждают, что все попытки очернить его самого и партию являются всего лишь намерением уничтожить политических оппонентов.

 

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Омурбек Текебаев также советует президенту отправить в отставку председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42547/

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