Чиновники в Кыргызстане не смогут получать подарки

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Парламент Кыргызстана принял сегодня в третьем чтении законопроект «О конфликте интересов».
Согласно документу государственным и муниципальным служащим запрещено принимать подарки за исключением тех, стоимость которых не превышает 10 расчетных показателей (1 тысячи сомов).
Дипломатические подарки разрешено принимать в рамках официальных протокольных мероприятий. Такого рода подарки являются госсобственностью и должны быть переданы на баланс госоргана, органа местного самоуправления, предприятия.
Муниципальные и госслужащие могут выкупить дипломатический подарок в случае и в порядке, определяемыми правительством КР. Оценка, учет, хранение, использование и выкуп подарков, а также форма журнала регистрации подарков осуществляются в порядке, установленном правительством.
Сегодня при обсуждении депутат Айнуру Алтыбаева осталась при своем мнении: подарок – это завуалированная взятка.
Субъектами, на которых распространяется действие данного законопроекта, являются государственные служащие, занимающие политические, административные и специальные должности (в том числе и государственных представителей в коммерческих организациях с государственной долей участия).
Закон направят на подпись президенту.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42554/