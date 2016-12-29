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Член ЦИК после Нового года останется без отопления за долги

29/12/16 14:38, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

В список злостных неплательщиков ОАО «Бишкектеплосеть» попала член ЦИК Кыргызстана Елена Джилкичиева. Об этом сообщила пресс-служба компании.

 

Отмечается, что Елена Джилкичиева задолжала 45 тысяч 219 сомов.

 

Всего в списке крупных должников 18 абонентов. К примеру, с абонентом Ракымжаном Мамыткановым компания судится за взыскание задолженности в 109,6 тысячи сомов, с Нуркамилем Султаналиевым - за 42,3 тысячи сомов.

 

ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» должен за отопление 38,5 тысячи сомов.

 

«Бишкектеплосеть» планирует отключить абонентов после Нового года, так как на имеющиеся решения судов они не реагируют.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42562/

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