Сотрудник дорожной полиции оригинально подшутил над девушкой

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В Интернете появилось видео, в котором сотрудник полиции оригинально подшутил над девушкой, подозреваемой в управлении авто в нетрезвом состоянии.
Действие на видео происходит в патрульном автомобиле. Сотрудник полиции просит девушку подуть в обыкновенный свисток вместо алкотестера, чтобы «проверить», пьяна она или нет. Девушка покорно соглашается и несколько раз пытается «сдать» тест, уверяя сотрудника полиции в том, что она абсолютно трезвая.
При этом полицейский пытается с серьезным видом снять со свистка «показания». «Вы ждете, пока покраснеет?» - интересуется девушка, пока мужчина внимательно осматривает свисток.
Место и время происходящего из ролика выяснить не удалось.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42571/