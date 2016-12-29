Депутаты Бишкекского горкенеша получили значки. ЦИК не знает, кто их изготовил

Депутатам Бишкекского городского кенеша сегодня вручили удостоверения и нагрудные значки. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, на вручении мандатов присутствовали председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова и глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

На вопрос, кто изготовил значки, Абдыжапар Бекматов сказал: «Они самостоятельно заказали, но кто, я не знаю».

Напомним, ранее Центризбирком объявил тендер на покупку значков и удостоверений для новоизбранных депутатов. Заявки поступили от 12 участников. Наименьшую стоимость за значки предложил Виталий Николаевич Подстречный – 675 тысяч сомов. Изготовление удостоверений он оценил в 585 тысяч сомов.

Несмотря на то, что поступили предложения с более низкой ценой, Центризбирком признал победителем ОсОО «Медальер». Удостоверения для депутатов изготовит «Алтын-Тамга» за 1 миллион 305 тысяч сомов. Остальные заявки отклонили якобы за несоответствие техническим требованиям.

Однако поставщики написали жалобу в Департамент государственных закупок. Межведомственная комиссия решила в течение 7 дней ничего не предпринимать, а разобраться в ситуации.

В бюджете на закупку 9 тысяч значков, изготовленных из латуни и покрытых тонким слоем позолоты, заложили 4,5 миллиона сомов, на удостоверения – 1,8 миллиона сомов.