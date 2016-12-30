RSS
facebookfacebookgoogale+
Выборы в горкенеш: что победители пообещали Бишкеку
Туристов не будет. Чиновники Кыргызстана губят зимний сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 30 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 10:13
НОВОСТИ ДНЯ:
Общество
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В газете «Эркин-Тоо» опубликовали текст новой Конституции

30/12/16 10:03, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в сегодняшнем номере газеты «Эркин-Тоо».

 

Новая редакция Основного закона страны вступит в силу 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения статей 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017-го.

 

Президент Алмазбек Атамбаев 28 декабря подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики».

 

Референдум по внесению изменений в Конституцию республики состоялся 11 декабря 2016 года. По данным Центризбиркома, 79,63 процента принявших участие в голосовании избирателей поддержали предложенные поправки в Основной закон.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42600/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ