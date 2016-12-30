В газете «Эркин-Тоо» опубликовали текст новой Конституции

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Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в сегодняшнем номере газеты «Эркин-Тоо».
Новая редакция Основного закона страны вступит в силу 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения статей 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017-го.
Президент Алмазбек Атамбаев 28 декабря подписал закон «О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики».
Референдум по внесению изменений в Конституцию республики состоялся 11 декабря 2016 года. По данным Центризбиркома, 79,63 процента принявших участие в голосовании избирателей поддержали предложенные поправки в Основной закон.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42600/