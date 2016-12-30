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В Кыргызстане молодежь интересуется рабочими профессиями

30/12/16 12:22, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане 15 тысяч 329 человек обучаются в ПТУ и лицеях. Об этом заявили на коллегии Министерства образования и науки.

 

Как отметил директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов, в республике работают сто лицеев и училищ, где обучают более 80 профессиям и специальностям.

 

«В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учебных заведениях был конкурс по 5-6 человек на место», - отметил он.

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42623/

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