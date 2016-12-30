С 31 декабря по 2 января кыргызско-китайская граница будет закрыта

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В связи с празднованием Нового года пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» с 31 декабря по 2 января включительно будут закрыты. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ управления информационного обеспечения ГПС КР.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 3 января 2017 года.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42641/