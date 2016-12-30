Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

В Интернете в преддверии Нового года опубликовали подборку самых смешных видео 2016 года. Ролик практически мгновенно признали вирусным, так он начал набирать популярность.

На момент написания статьи видеозапись посмотрели более 3,3 миллиона раз. В подборке такие классические новогодние происшествия, как нападение котов на елку и неожиданная реакция детей на подарки.