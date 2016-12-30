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Новогодняя подборка смешных видео взорвала Сеть

30/12/16 19:32, Бишкек – ИА «24.kg»

В Интернете в преддверии Нового года опубликовали подборку самых смешных видео 2016 года. Ролик практически мгновенно признали вирусным, так он начал набирать популярность.

 

На момент написания статьи видеозапись посмотрели более 3,3 миллиона раз. В подборке такие классические новогодние происшествия, как нападение котов на елку и неожиданная реакция детей на подарки.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42655/

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