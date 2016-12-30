Новый год без пожаров: как избежать неприятностей

К Новому году многие закупили свечи, бенгальские огни, фейерверки, нарядили елку, развесили гирлянды. Однако неправильное их использование может привести к беде. ИА «24.kg» расскажет, как избежать пожара.

Елку необходимо устанавливать на устойчивой подставке, не использовать для украшения вату, свечи, бумагу. Перед тем как подключать гирлянду, следует проверить целостность изоляции.

В случае возникновения пожара елка не должна мешать эвакуации людей. Загоревшуюся искусственную елку не следует трогать руками, лучше накрыть ее тканевым покрывалом.

Запрещается:

зажигать свечи рядом с елкой, использовать хлопушки, бенгальские огни в доме;

обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее;

одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

детям самостоятельно включать иллюминацию, запускать пиротехнику.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, в новогоднюю ночь-2016 в Кыргызстане произошло 35 пожаров, из них 19 при использовании пиротехники. К счастью, обошлось без жертв.

Как рассказали ИА «24.kg» в МЧС, в ночь на 1 января будут дежурить более 800 пожарных и спасателей. Всего привлекут 160 спецмашин, из них 129 пожарных расчетов и 31 аварийно-спасательную машину.