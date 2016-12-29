Сегодня в рубрике «Официально»

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29/12/16 19:10, Бишкек – ИА «24.kg»

Окмотпресс: Подписаны постановления

- о внесении изменений и дополнений в постановление об утверждении правил идентификации животных;

- о внесении изменений в постановление о порядке выпуска и выдачи госипотечных сертификатов для предоставления субсидий на строительство, реконструкцию домов пострадавших в результате стихийных бедствий;

- о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты;

- о проекте Закона «О внесении изменения в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности»;

- о внесении изменения в постановление об утверждении положений и порядка по администрированию налогов;

- о внесении изменения в постановление о денежных нормах питания в учреждениях социальной сферы.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42669/

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