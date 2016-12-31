Индекс оливье: за год салат подешевел на 80 сомов

Какой новогодний стол без оливье?!

Название популярный салат получил в честь своего создателя, шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 1860-х годов ресторан парижской кухни «Эрмитаж».

Изначальный рецепт того самого салата известен: два рябчика, телячий язык, 100 граммов паюсной (черной осетровой) икры, полфунта листьев свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей (мелких маринованных овощей, обычно огурчиков), полбанки сои–кабуль, два свежих огурца, 100 граммов каперсов, пять отваренных вкрутую яиц. Майонез провансаль должен быть приготовлен на французском уксусе из двух яиц и 450 граммов оливкового масла.

Классика жанра

Но за многие годы ингредиенты менялись, дорогие экзотические продукты заменили дешевыми. Классический оливье сегодня состоит из 7-8 ингредиентов:

• отварной картофель;

• отварная морковь;

• вареная колбаса или отварное мясо;

• яйца вкрутую;

• соленые огурцы;

• консервированный зеленый горошек;

• майонез или сметана;

• укроп.

Все нарезается кубиками, перемешивается и заправляется майонезом.

Интересный факт

Самый большой в мире салат оливье весом 1 тысяча 841 килограмм был приготовлен в Оренбурге в 2012 году. Рекордные салаты также готовились в Сыктывкаре ( 1007 кг ) в 2009-м и в Павлодаре ( 1500 кг ) в 2010-м.

Изучив цены на рынках и супермаркетах Бишкека, мы составили свой индекс оливье.

Чтобы выяснить стоимость одной салатницы оливье, мы взяли в расчет, что для приготовления потребуется по 200 граммов зеленого горошка, маринованных огурцов и майонеза, по 500 граммов картофеля, моркови и колбасы, а также 5 яиц.

Исходя из такого - весьма приблизительного - рецепта выяснилось, что оливье вполне можно считать одним из недорогих новогодних блюд. Средняя стоимость салата составила 321 сом. Год назад он был дороже на 80 сомов.

Кстати, в 2016 году впервые за долгие годы в Кыргызстане наблюдалась дефляция. Проще говоря, цены не росли, а, наоборот, падали.

А потому, пока есть возможность, наслаждаемся любимыми блюдами.