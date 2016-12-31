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В новогоднюю ночь МЧС КР перейдет на усиленный вариант несения службы

31/12/16 09:10, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В ночь с 31 декабря на 1 января Министерство чрезвычайных ситуаций КР перейдет на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Уточняется, что дежурить будут более 800 сотрудников пожарно-спасательных частей МЧС КР, привлечено 160 единиц спецтехники, из них 129 пожарных расчетов и 21 аварийно-спасательная машина.

 

  • При чрезвычайных ситуациях и происшествиях можно звонить на номер 112, звонок бесплатный.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42674/

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