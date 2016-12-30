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В Кыргызстане узаконили штрафы за сдачу квартир в качестве посуточных гостиниц

30/12/16 18:33, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал поправки в «Кодекс об административной ответственности». Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

«Вносится дополнение, предусматривающее ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц. Правонарушение влечет наложение штрафа на граждан – семьдесят (7 тысяч сомов), на должностных лиц – девяносто (9 тысяч сомов), на юридических лиц - семьсот расчетных показателей (70 тысяч сомов)», - говорится в сообщении.

 

Рассматривать подобные дела и налагать административные взыскания будут органы внутренних дел.

 

Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года. Он вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42676/

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