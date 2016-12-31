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Александр Лукашенко отметил высокую динамику белорусско-кыргызских отношений

31/12/16 13:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

«Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом. С удовлетворением отмечаю высокую динамику белорусско-кыргызских отношений, обоюдную нацеленность наших стран на укрепление традиционно дружественных связей», - отмечено в телеграмме.

 

Глава Беларуси выразил уверенность в том, что дальнейшее развитие межгосударственного диалога на основе взаимного доверия и партнерства будет способствовать наращиванию двустороннего сотрудничества. Александр Лукашенко пожелал Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, счастья и успехов в реализации планов и начинаний, а кыргызскому народу – мира и процветания.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42690/

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