ГКНБ: Подозреваемый в теракте в Турции кыргызстанец отпущен домой после допроса

Государственный комитет национальной безопасности допросил 28-летнего гражданина Кыргызстана Яхью Машрапова, подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь в стамбульском ночном клубе Reina. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

В ГКНБ рассказали, что после того, как появилась информация о том, что теракт совершил гражданин Кыргызстана, следственные органы провели работу по установлению личности. Выяснилось, что Яхья Машрапов проживает в городе Кара-Суу Ошской области.

Его нашли дома и доставили в районное отделение ГКНБ на допрос. После отпустили.

В ГКНБ пока не могут сказать, причастен ли он к теракту. Подробная информация будет известна по итогам проверки.

Напомним, в ночь c 31 на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находилось не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года.

По информации губернатора города Васипа Шахина, атаку совершил террорист-одиночка в костюме Санта-Клауса. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ). Позже появилась информация о возможной причастности гражданина Кыргызстана к теракту.