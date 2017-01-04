Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения

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Американский журнал Forbes составил список самых дешевых стран для отдыха в 2017 году. Первое место занял Северный Вьетнам, а Кыргызстан оказался на втором.
По мнению журнала, республика является одной из самых впечатляющих и недооцененных стран мира. Столица Бишкек - невероятный центр для изучения Центральной Азии, остатков Шелкового пути – таких, как башня Бурана.
Как туризмом прирастаем
Ежегодно наблюдается тенденция к улучшению показателей Кыргызстана в мировых рейтингах. Согласно докладу Всемирного совета путешествий и туризма, республика может похвастать быстрорастущим туристическим направлением в мире. Туризм будет расти по 8,2 процента в год в течение 10 лет.
Газета Financial Times поместила Кыргызстан на 7-е место в рейтинге стран, которые следует посетить в 2016 году. Все больше туристов привлекает спокойный отдых на лоне природы.
Издание особенно отмечает безвизовый режим в КР для граждан многих стран. Представляете, как удивились иностранцы, получив известие о введении обязательной регистрации в течение 5 дней и дальнейшей неразберихе? Отрадно, что чиновникам хватило благоразумия отменить ее.
К слову, горнолыжная база «Каракол» вошла в топ-10 самых популярных горнолыжных курортов СНГ. Сервис поиска отелей RoomGuru.ru определил самые посещаемые базы для отдыха на Новый год на постсоветском пространстве.
По данным аналитического агентства «ТурСтат», спрос на зимний отдых россиян на горнолыжных курортах стран СНГ и ближнего зарубежья вырос на 15 процентов по сравнению с прошлой зимой.
По данным RoomGuru.ru, дешевле всего отдохнуть в Чимгане, а самый дорогой курорт - в Чимбулаке.
Докатились…
Если одни рейтинги рекомендуют посетить Кыргызстан, то другие отмечают, что республике далеко до «туристического рая».
Как сообщает The Independent, Бишкек занимает 21-е место в списке городов с наихудшим качеством жизни. Для составления рейтинга худших городов для жизни рассмотрели 450 городов по всему миру, из которых выбрали 230.
Причиной того, что Бишкек в рейтинге занял 21-е место, стала высокая бедность населения в экономическом центре страны, а также то, что власти КР усиленно борются против сил ИГИЛ в стране.
Подпортили репутацию Кыргызстана и низкий уровень медицины, и плохие дороги. Более того, КР попала в рейтинг как страна с высоким уровнем риска для туристов.
Эксперты медицинской сервисной компании International SOS and Control Risks опубликовали карту самых опасных и безопасных стран для туристов-2017 (Travel Risk Map).
По параметру «медицина» Кыргызстан попал в категорию стран с высоким уровнем риска. Вызывают опасения качество отпускаемых по рецепту лекарств, в некоторых случаях они могут оказаться подделкой.
По уровню безопасности поездок Кыргызстан находится в «средней» категории. Отмечены риски «периодических политических волнений, бурных протестов, митингов и единичных терактов». Туристы и международные представители могут столкнуться с риском общинного насилия, насилием на религиозной почве. Забастовки могут препятствовать путешествию.
С точки зрения безопасности на дорогах Кыргызстан определили в группу с высоким риском. «В КР пользование дорогами представляет реальную опасность, и здесь следует проявлять осторожность. Тщательный выбор способа передвижения имеет большое значение, желательно отказаться от самостоятельного вождения, а выбранное транспортное средство должно быть в хорошем состоянии и иметь ремни безопасности», - советуют эксперты.
Война и мир
Кыргызстан ухудшил позиции в ежегодном «Глобальном индексе терроризма-2016», опубликованном Институтом экономики и мира.
Согласно результатам исследования, республика переместилась с 86-го на 84-е место. В рейтинге 1-е место занимает страна, наиболее пострадавшая от терроризма, а 130-е – страна, не подвергшаяся нападениям.
Как и в 2015 году, Кыргызстан отнесли к странам с наименьшим уровнем влияния терроризма наряду с Беларусью (86-е место), Грузией (87-е), Эстонией (92), Казахстаном (94) и Узбекистаном (117-е место). Показатели Таджикистана значительно хуже – 56-е место. Россия за год улучшила показатели, переместившись с 23-го места на 30-е.
В Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) Кыргызстан занимает 124-е место. По данным экспертов, изучивших ситуацию в 163 странах, общий индекс КР в 2016 году составил 2,297 балла.
Среди стран Центральной Азии Казахстан занял в рейтинге 75-е место (2,019 балла), Туркменистан – 106-е (2,202), Узбекистан – 109-е (2,216), Таджикистан – 122-е (2,293 балла). Все страны региона попали в категорию стран со средним уровнем миролюбия.
Россия занимает 151-ю строчку рейтинга (3,079 балла), а Украина еще ниже – на 156-м месте с 3,287 балла.
Где самые щедрые и счастливые люди?
В индексе «Счастливая планета» Кыргызстан занял 31-е место из 140 стран мира, став одним из лидеров в СНГ.
В 2016-м году республика заняла 34-е место в рейтинге благотворительности, а 2015-м входила в Топ-20 самых щедрых стран мира, находясь на 18-м месте. В этом году в «двадцатку» щедрых вошел Узбекистан, заняв 11-е место. Казахстан занимает лишь 96-е место, а Россия – 126-е.
Результаты ежегодного исследования ведущей организации по проведению опросов Gallup показали: 65 процентов населения Кыргызстана считают, что страна движется в правильном направлении, хотя еще три года назад каждый второй кыргызстанец был уверен, что страна катится в пропасть.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42698/