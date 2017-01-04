Второй агрегат Токтогульской ГЭС готовят к пробному запуску

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Завтра, 5 декабря, планируют запустить второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС в пробном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, специалисты завершили ремонт кабельной линии раньше установленного срока на 10 дней. Все неполадки на станции устранили.
Новогодние дни энергосистема Кыргызстана работала в штатном режиме, крупных аварийных отключений не зафиксировано. Кыргызстанцы ежесуточно потребляли 54-55 миллионов киловатт-часов электроэнергии.
Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. Заменить планировали
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42701/