Второй агрегат Токтогульской ГЭС готовят к пробному запуску

Завтра, 5 декабря, планируют запустить второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС в пробном режиме. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, специалисты завершили ремонт кабельной линии раньше установленного срока на 10 дней. Все неполадки на станции устранили.

Новогодние дни энергосистема Кыргызстана работала в штатном режиме, крупных аварийных отключений не зафиксировано. Кыргызстанцы ежесуточно потребляли 54-55 миллионов киловатт-часов электроэнергии.