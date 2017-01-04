МИД Кыргызстана: Информация о причастности кыргызстанца к теракту в Стамбуле не подтверждается

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От турецкой стороны по дипломатическим каналам не поступали какие-либо запросы в отношении Яхье Машрапова. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КР.
Первоначальная информация о якобы причастности гражданина Кыргызстана Яхье Машрапова, широко растиражированная турецкими и иностранными СМИ, не подтверждается.
Несмотря на это, правоохранительные органы КР самостоятельно проводят работу по данному вопросу. В настоящее время достоверно установлено, что Яхье Машрапов, занимающейся бизнесом, 1 января прилетел в Стамбул и вылетел в Бишкек 3 января, турецкая полиция его допрашивала в аэропорту. После допроса его отпустили.
Кыргызская сторона готова оказать содействие правоохранительным органам Турции в расследовании теракта в случае поступления соответствующего запроса.
Напомним, в ночь c 31 на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находились не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года.
В ГКНБ пока не могут сказать, причастен ли Яхье Машрапов к теракту. Подробная информация будет известна по итогам проверки. После допроса его отпустили домой.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42725/