В Кыргызстане для сотрудников ГСИН построят триста квартир

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Для сотрудников Государственной службы исполнения наказаний построят восемь многоэтажных домов на триста квартир. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Строительство первого дома началось в августе 2016 года, он на стадии завершения», - сказал глава пресс-службы Александр Никсдорф.
Как сообщается, дома построят в Бишкеке на территории Департамента охраны и конвоирования на площади
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42729/