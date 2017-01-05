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Историка, языковеда и археолога наградили орденом Манаса III степени

5/01/17 10:05, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Указ о награждении орденом Манаса III степени историка, языковеда и археолога за большой вклад в сохранение и развитие исторического и культурного наследия народа Кыргызстана подписал Алмазбек Атамбаев.

 

По данным его пресс-службы, награды вручили историку, руководителю лаборатории этнографии Хакасского государственного университета имени Н.Катанова Виктору Бутанаеву, языковеду и фольклористу Макелеку Омурбай уулу и профессору кафедры археологии и этнографии Новосибирского государственного университета Юлию Худякову.

 

 

Виктор Бутанаев - ученый-этнограф с мировым именем. За время своей научной деятельности опубликовал более 340 научных работ, в том числе 25 монографий.

 

 

Макелек Омурбай уулу является гражданином КНР. Он кандидат филологических наук в Кыргызстане, профессор, главный редактор журнала «Язык и перевод» в Урумчи.

 

 

Юлий Худяков - российский историк и археолог, доктор исторических наук, профессор. Специалист в области археологии, этнокультурной истории кочевых народов Евразии. Проводит археологические исследования в Южной Сибири, Кыргызстане и Таджикистане. Участник международных экспедиций в Монголию, Китай, Центральную Азию.

 

  • Орден Манаса III степени утвержден 10 июля 1996 года.
  • Изготавливается из серебра и имеет эмалевое покрытие синего и красного цветов.
  • Орденом награждаются граждане за выдающийся вклад в защиту и укрепление государства и демократии, преумножение экономического, духовного и интеллектуального потенциала страны. 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42734/

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