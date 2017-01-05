Совет обороны не комментирует информацию о кыргызстанцах, подозреваемых в теракте в Стамбуле

Глава Совета обороны Темир Джумакадыров заявил ИА «24.kg», что до выяснения всех обстоятельств не может комментировать ситуацию.

Он подчеркнул, отвечая на вопрос, когда в КР прекратится беспорядок с выдачей паспортов: «С паспортами у нас все в порядке. А вам лучше в МИД или ГКНБ обратиться».

В МИД ИА «24.kg» отметили: сведения о том, что среди 40 задержанных по подозрению в причастности к организации теракта в ночном клубе Стамбула есть граждане Кыргызстана, проверяются.

В ГКНБ подчеркнули, что вся поступившая информация проверяется, а представители спецслужбы каждый день связываются с коллегами из Турции по этим вопросам, но пока данные представить не могут.

В ночь на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек, 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находилось не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ).