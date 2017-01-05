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Яхье Машрапов в ближайшее время не поедет в Турцию

5/01/17 11:12, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Гражданин Кыргызстана Яхье Машрапов рассказал ИА «24.kg», почему он теперь боится выходить из дома и больше не поедет в Турцию.

 

 

«Я просто хочу отдохнуть. После такого стресса нуждаюсь в восстановлении, особенно моральном», - признался Яхье Машрапов.

 

По его словам, полицейские Турции извинились перед ним, а чекисты Кыргызстана, которые задержали его по прибытии в Бишкек, с ним «нормально поговорили».

 

На вопрос ИА «24.kg», намерен ли Машрапов требовать от властей Турции официальных извинений и возмещения морального ущерба за подобную «ошибку», он ответил, что пока не думал об этом и просто хочет отдохнуть. 

 

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«Я даже из дома выходить никуда не хочу. Буду здесь пока жить, в Кара-Суу. В Турцию не поеду. Хорошо, что все выяснилось. Мне представители нашей спецслужбы сказали, чтобы я больше не беспокоился», - подчеркнул Яхье Машрапов.

 

В ночь на 1 января произошло вооруженное нападение в ночном клубе Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек, 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находилось не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГ).

 

Фото из Интернета.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42740/

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