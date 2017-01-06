Ремонт на Токтогульской ГЭС завершен

Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС вновь в работе. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, кабельная линия, вышедшая из строя, поставлена под напряжение сегодня в 1.46. Накануне она работала в тестовом режиме.

В настоящее время агрегат выдает 200 МВт. Станция работает в штатном режиме.