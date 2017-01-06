Ремонт на Токтогульской ГЭС завершен

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Второй гидроагрегат Токтогульской ГЭС вновь в работе. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев.
По его словам, кабельная линия, вышедшая из строя, поставлена под напряжение сегодня в 1.46. Накануне она работала в тестовом режиме.
В настоящее время агрегат выдает 200 МВт. Станция работает в штатном режиме.
Напомним, авария произошла в ночь на 16 декабря. Повреждена кабельная линия, которая выходила из строя 23 декабря 2015-го. Заменить планировали
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42753/