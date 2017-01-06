МИД КР: Среди задержанных по подозрению в теракте в Измире граждан КР нет

«По предварительным данным, среди задержанных по подозрению в теракте, произошедшем накануне в Измире, граждан КР нет. МИД КР продолжает отслеживать ситуацию», - сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айымкан Кулукеева.

«На сегодняшний день ни МИД, ни иные официальные органы Турции не давали какой-либо информации о том, что террорист является гражданином КР либо иной страны», - отмечает она.

По информации ведомства, до настоящего времени от турецкой стороны в МИД КР по дипломатическим каналам не поступали какие-либо запросы в отношении граждан КР.

«Турецкая сторона считает, что появившаяся в Интернете информация является лишь версией и гипотезой прессы без каких-либо официально подтвержденных оснований. На днях премьер-министр Турции господин Йылдырым на заседании в парламенте обратился к СМИ и призвал их не распространять провокационную информацию», - отметила Айымкан Кулукеева.

Напомним, 5 января на западе Турции в городе Измире рядом со зданием суда прогремел взрыв. Сообщалось, что двое террористов ликвидированы на месте. В ходе теракта в Измире погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции.

Позже в ряде турецких СМИ появились сообщения о том, что в связи с причастностью к подготовке террористического акта в Измире задержаны 40 человек, подозреваемых в членстве террористической организации «Исламское государство», из которых 20 детей – 9 мальчиков и 11 девочек из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана. Уточнялось также, что арестованы три семьи из Восточного Туркестана с кыргызскими паспортами - 9 мужчин, 11 женщин. В их домах якобы обнаружены 20 детей.