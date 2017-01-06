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ГП «Инфоком»: Снижена цена на срочное изготовление паспортов

6/01/17 10:29, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Временно снижена цена на срочное изготовление паспортов гражданина КР за 2, 4, 8 дней», - сообщил ИА «24.kg» заместитель директора госпредприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе (ГРС) Акын Мамбеталиев.

 

«В стоимость паспорта входит несколько составляющих: расходные материалы, госпошлина, прием и оформление документов по линии ОСД и срочная персонификация документа. В связи с отменой постановления, где стоимость оформления документов указана в евро, данная составляющая выпала из суммы», - уточнил замдиректора.

 

По его словам, ведомство направило новые расценки за оформление документов в Государственное агентство антимонопольного регулирования, где в течение двух недель они будут рассмотрены.

 

Так, с 4 января стоимость изготовления паспорта гражданина КР образца 2004 года (ID-карта) составит:

 

  • за 8 дней - 442 сома;
  • за 4 дня - 540 сомов;
  • за 2 дня - 639 сомов.

Стоимость изготовления общегражданского паспорта гражданина КР образца 2006 года (загранпаспорт) составит:

 

  • за 8 дней - 884 сома;
  • за 4 дня - 982 сома;
  • за 2 дня - 1081 сом.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42764/

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