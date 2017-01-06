ГП «Инфоком»: Снижена цена на срочное изготовление паспортов

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«Временно снижена цена на срочное изготовление паспортов гражданина КР за 2, 4, 8 дней», - сообщил ИА «24.kg» заместитель директора госпредприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе (ГРС) Акын Мамбеталиев.
«В стоимость паспорта входит несколько составляющих: расходные материалы, госпошлина, прием и оформление документов по линии ОСД и срочная персонификация документа. В связи с отменой постановления, где стоимость оформления документов указана в евро, данная составляющая выпала из суммы», - уточнил замдиректора.
По его словам, ведомство направило новые расценки за оформление документов в Государственное агентство антимонопольного регулирования, где в течение двух недель они будут рассмотрены.
Так, с 4 января стоимость изготовления паспорта гражданина КР образца 2004 года (ID-карта) составит:
Стоимость изготовления общегражданского паспорта гражданина КР образца 2006 года (загранпаспорт) составит:
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42764/