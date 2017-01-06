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«Умные» счетчики установлены во всех пансионатах Иссык-Кульской области

6/01/17 10:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«В целях снижения коммерческих потерь и дебиторской задолженности «умные» счетчики (АСКУЭ) установлены во всех пансионатах Иссык-Кульской области, а также у промышленных абонентов», - сообщает пресс-служба ОАО «Востокэлектро».

 

Уточняется, что за 2016 год ведомство установило 2 тысяч 976 устройств.

 

 

Подчеркивается, что счетчики АСКУЭ обладают такими преимуществами, как:

 

  • дистанционное снятие данных и управление параметрами счетчика;

 

  • возможность подачи сигнала при хищении электроэнергии;

 

  • сокращение рисков хищения электроэнергии и исключение человеческого фактора за счет минимизации контакта между контролером и потребителем;

 

  • контроль фактического потребления и отклонения от заявленной мощности.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42767/

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