«Умные» счетчики установлены во всех пансионатах Иссык-Кульской области

«В целях снижения коммерческих потерь и дебиторской задолженности «умные» счетчики (АСКУЭ) установлены во всех пансионатах Иссык-Кульской области, а также у промышленных абонентов», - сообщает пресс-служба ОАО «Востокэлектро».

Уточняется, что за 2016 год ведомство установило 2 тысяч 976 устройств.

Подчеркивается, что счетчики АСКУЭ обладают такими преимуществами, как:

дистанционное снятие данных и управление параметрами счетчика;

возможность подачи сигнала при хищении электроэнергии;

сокращение рисков хищения электроэнергии и исключение человеческого фактора за счет минимизации контакта между контролером и потребителем;