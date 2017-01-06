Теракт в Измире: введен запрет на его освещение в СМИ

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«Верховный совет по радио и телевидению Турции ввел запрет на освещение теракта в Измире в СМИ», - сообщает турецкое агентство Anadolu.
Напомним, 5 января на западе Турции в городе Измире рядом со зданием суда прогремел взрыв. Сообщалось, что двое террористов ликвидированы на месте. В ходе теракта погибли сотрудник полиции и работник суда. Ранения получили пять человек, в том числе сотрудники полиции.
Губернатор города Эрол Айылдыз заявил, что, вероятно, теракт осуществлен боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42768/