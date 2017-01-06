Арген Жумабаев ждет нашей помощи

У Аргена Жумабаева, совсем молодого человека, 1995 года рождения, случилась беда: в столь юном возрасте у него отказали обе почки, и сейчас его жизнь зависит от процедуры гемодиализа. Отец ушел из семьи, и чтобы прокормить себя и маму, Арген отправился в Россию на заработки. Однако через какое-то время из-за просроченных документов попал в спецприемник, где вынужден был провести два месяца. По возвращении в Кыргызстан здоровье его ухудшилось, но в силу молодости и неопытности он скрывал от родных, что болен. Однако 30 апреля 2016 года в тяжелом состоянии попал в больницу, где ему провели процедуру гемодиализа, благодаря которой он живет по сей день.

Помочь Аргену решил наш земляк из Америки по имени Чынгыз, который собрал и отправил $6,5 тысячи. Мать согласилась отдать сыну свою почку. Но даже самая дешевая операция в Алматы стоит $16 тысяч. Неравнодушные люди организвали благотворительный концерт для сбора средств. Увы, на него пришло мало людей, и те средства, которые удалось собрать, пришлось потратить на лекарства. На операцию осталось собрать $6 тысяч. В поисках денег мама Аргена в отчаянии выходит на базар и просит милостыню, чтобы набрать недостающую сумму и спасти сына.

Если вы можете помочь молодому человеку, не оставайтесь в стороне.

Банк получателя: филиал «эко-центр» ЗАО «Экоисламик банк», Бишкек, улица Советская, 119/21

БИК 117002

Получатель: Алыбаева Айсулуу Асыковна

Транзитный счет: 1170220001000149

Назначение платежа: перечисление на Л/С:

4170221509410600 помощь на лечение Жумабаева А.Т.

Элсом кошелек, Visa, qivi кошелек 0703 62 16 35.