Кадыр Маликов: Невозможно подсчитать, сколько наших граждан находится в Турции и Сирии

«События на Ближнем и Среднем Востоке имеют уже не косвенное, а прямое отношение и влияние на Центральную Азию», - сообщил сегодня на встрече с журналистами теолог Кадыр Маликов.

«С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году многие международные террористические организации призывали всю мусульманскую молодежь участвовать в конфликте. После этого огромная пропагандистская машина начала работать над вербовкой граждан не только в ЦА, но и в странах Западной Европы и даже США. Данная проблема коснулась и нашего региона, в частности Кыргызстана. Наши граждане уезжали в Турцию и оттуда проникали на территорию Сирии и Ирака», - сказал Кадыр Маликов.

«Почти все республики ЦА, а также Россия оказались в эпицентре большой идеологической обработки через интернет-пространство, социальные сети. На сегодня, по предварительным данным, в рядах ИГИЛ около 800 кыргызстанцев. А на самом деле невозможно подсчитать, сколько наших граждан находится в Турции и Сирии», - добавил он.