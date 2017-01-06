На свидание с ножом! Отделался штрафом

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Посетитель исправительной колонии попытался пронести с собой нож. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).
Уточняется, что 5 января гражданин К.А., прибывший в исправительную колонию №10 (Джалал-Абад) на краткосрочное свидание с осужденным на 12 лет лишения свободы М.О., 1964 года рождения, не подчинился законным требованиям сотрудников колонии о досмотре.
«Несмотря на это, досмотр был проведен: у посетителя обнаружен и изъят нож, длина лезвия которого составила примерно 20-
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42788/