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На свидание с ножом! Отделался штрафом

6/01/17 13:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Посетитель исправительной колонии попытался пронести с собой нож. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН).

 

Уточняется, что 5 января гражданин К.А., прибывший в исправительную колонию №10 (Джалал-Абад) на краткосрочное свидание с осужденным на 12 лет лишения свободы М.О., 1964 года рождения, не подчинился законным требованиям сотрудников колонии о досмотре.

 

«Несмотря на это, досмотр был проведен: у посетителя обнаружен и изъят нож, длина лезвия которого составила примерно 20-25 сантиметров. Гражданин задержан и передан сотрудникам ОВД. В соответствии с Административным кодексом КР злоумышленник оштрафован на 300 сомов», - говорится в сообщении ведомства.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42788/

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