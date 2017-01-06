Соцфонд. Что происходит с пенсией в последние шесть лет

Число пенсионеров в республике из года в год растет примерно на 10-15 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, представленные ИА «24.kg».

Если в 2010 году в Кыргызстане было 530 тысяч 162 пенсионера, то в 2015-м их зарегистрировано уже 604 тысячи 791. На 1 октября 2016-го насчитывалось 610 тысяч 311 пенсионеров.

Средний размер пенсии вырос с 2,8 тысячи сомов в 2010-м до 4,75 тысячи в 2015-м. На 1 октября 2016-го он уже составил 5,1 тысячи сомов. То есть выплаты медленно, но верно растут.

В 2010-2011-м годах средний размер пенсии не дотягивал до прожиточного минимума пенсионера. В 2012-м ситуация изменилась, и выплаты в среднем стали на три сотни сомов превышать прожиточный минимум.

В 2014-2015-м разница стала практически несущественной (128 сомов и 116 сомов соответственно). Если верить цифрам, то за 9 месяцев 2016-го разница между прожиточным минимумом и средним размером пенсии составила 903 сома. Но это с учетом того, что прожиточный минимум в 2016-м стал почти на 400 сомов меньше, чем в 2015-м.

При этом число получателей пенсии, которая ниже прожиточного минимума, постепенно сокращается. В 2010-м таковых было 409,2 тысячи человек. За три следующих года показатель снизился до 335,8 тысячи. В октябре 2016-го пенсии ниже прожиточного минимума получали всего 280,3 тысячи человек, или около 46 процентов пенсионеров.

В Кыргызстане отсутствует понятие «минимальный размер пенсии». По закону общая пенсия по государственному пенсионному социальному страхованию состоит из солидарной (базовой и страховых пенсий) и накопительной частей.

Базовая часть пенсии – это гарантированная государством часть пенсии лицам, имеющим страховой стаж и отвечающим другим предусмотренным законом условиям.

Размер базовой части установлен с 1 октября 2011 года в сумме 1,5 тысячи сомов. Эта часть пенсии является основным инструментом социальной защиты пенсионеров и поддерживается на уровне не ниже 12 процентов средней зарплаты (фактически сложившейся в республике за предыдущий год).

Страховая часть пенсии устанавливается застрахованным лицам с учетом страхового стажа и среднемесячной зарплаты или накопленных взносов.

Накопительная часть пенсии устанавливается застрахованному лицу от суммы пенсионных накоплений, учтенных в накопительной части личного страхового счета.

«Таким образом, размер пенсии зависит от вклада застрахованного лица в Пенсионный и Государственный накопительный пенсионный фонд. Чем больше уплаченных страховых взносов, тем больше размер пенсии», - отмечают в Соцфонде.