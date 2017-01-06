Сегодня в рубрике «Официально»

Окмотпресс: Подписаны постановления:

- об установлении Дня работников государственной и муниципальной службы;

- о проекте Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»;

- о внесении изменений в постановление «Об утверждении Порядка осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением персонифицированных документов Кыргызской Республики»;

- о внесении изменений и дополнения в постановление «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики»;

- об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии.

Сообщает пресс-служба президента КР:

- подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»;

- подписан Указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры»;

- внесены изменения в Трудовой кодекс КР.