Сегодня в рубрике «Официально»

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Окмотпресс: Подписаны постановления:
- об установлении Дня работников государственной и муниципальной службы;
- о проекте Закона КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике»;
- о внесении изменений в постановление «Об утверждении Порядка осуществления закупок услуг, связанных с изготовлением персонифицированных документов Кыргызской Республики»;
- о внесении изменений и дополнения в постановление «Об утверждении Положения о специальном счете Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики»;
- об объединении Кыргызского научного центра гематологии и Национального центра онкологии.
Сообщает пресс-служба президента КР:
- подписан Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»;
- подписан Указ «Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры»;
- внесены изменения в Трудовой кодекс КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42800/