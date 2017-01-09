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Агент «024»: Больные жалуются на проблемы с бюджетным диализом

9/01/17 09:55, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Больные жалуются на проблемы с бюджетным диализом. Сообщение об этом ИА «24.kg» на WhatsApp прислали читатели.

 

«Те, кто получает гемодиализ из бюджета, должны платить деньги со 2 января. Министр здравоохранения не подписал документ о начислении денег для пациентов, лежащих на бюджетном гемодиализе», - говорится в сообщении.

 

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев ответил, что не знает, кто «распространяет такие слухи». «Такой проблемы у нас нет. В конце декабря 2016-го было принято распоряжение правительства для своевременного обеспечения остронуждающихся больных услугами гемодиализа и улучшения охвата дорогостоящим лечением больных с термальной стадией почечной недостаточности», - сказал глава ведомства ИА «24.kg».

 

Согласно документу, Министерство финансов должно направить средства, предусмотренные Министерству здравоохранения на 2017 год, в размере 100 миллионов сомов на проведение гемодиализа остронуждающимся больным.

 

Также Минфин должен предусмотреть в республиканском бюджете на 2018 год финансовые средства Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) на непрерывный процесс предоставления гемодиализа больным.

 

Согласно распоряжению, Минздрав до 30 декабря 2016 года направил в ФОМС список организаций здравоохранения, оказывающих услуги гемодиализа.

 

Всего бюджетный диализ, по данным Батыралиева, получают 697 больных, в очереди стоят более 150 острых больных. А в общем реестре – около тысячи больных.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42812/

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