Школьники из Кыргызстана посетят Японию

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Группа школьников из Кыргызстана в возрасте от 15 до 18 лет по приглашению Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии пройдет там краткосрочное обучение.
По данным Минобразования КР, конкурс проводила комиссия из числа представителей Научно-исследовательского института физико-технических проблем при КГТУ имени Раззакова, Центра преподавания, обучения и технологий при АУЦА, МОиН КР.
По итогам двух туров - изучения заявок на соответствие требованиям японской стороны и эссе – из более 100 претендентов отобрано 10 школьников.
Все расходы, связанные с перелетом, проживанием и питанием, оплачивает японская сторона.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42821/