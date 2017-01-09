Школьники из Кыргызстана посетят Японию

Группа школьников из Кыргызстана в возрасте от 15 до 18 лет по приглашению Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии пройдет там краткосрочное обучение.

По данным Минобразования КР, конкурс проводила комиссия из числа представителей Научно-исследовательского института физико-технических проблем при КГТУ имени Раззакова, Центра преподавания, обучения и технологий при АУЦА, МОиН КР.

По итогам двух туров - изучения заявок на соответствие требованиям японской стороны и эссе – из более 100 претендентов отобрано 10 школьников.

Все расходы, связанные с перелетом, проживанием и питанием, оплачивает японская сторона.