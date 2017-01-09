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В ДУМК пока не готовы прокомментировать инцидент с врачом, отказавшимся принять больного из-за намаза.
«Пока у нас нет информации по данному случаю, мы проверяем ее», - сказал ИА «24.kg» пресс-секретарь Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Максат Атабаев.
На вопрос, может ли врач отказывать в помощи пациенту, нуждающемуся в скорой медицинской помощи, сославшись на время намаза, он ответил: «Мы на этот вопрос дадим ответ позже».
Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев пообещал разобраться в инциденте, взяв его под личный контроль.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42831/