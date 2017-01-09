Мисс Кыргызстана-2017: Наличие мужа и детей у претенденток не приветствуется

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«На конкурс «Мисс Кыргызстан-2017» приглашают девушек без детей, татуировок и судимости», - написала на своей странице в Instagram руководитель компании модельных проектов Таттыбубу Самидин кызы.
Согласно требованиям, претендентка должна являться гражданкой КР в возрасте от 17 до 24 лет, ростом от
«Не состоящая и ранее не состоявшая в браке, без детей, без татуировок, а также ранее не привлекавшаяся к уголовной или административной ответственности», - говорится в объявлении.
Кастинг состоится 30 января в Бишкеке.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42835/