«С врачом, отказавшимся принять больного из-за намаза, провели беседу. Вопрос исчерпан», - об этом сообщила родственница больного Хулькар Исамова.

Напомним, консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова сообщила о жалобе родственников пациента о том, что врач одной из больниц Кыргызстана отказался принять срочного больного, сославшись на время намаза, и захлопнул перед слезно просящими о помощи родственниками дверь.

По словам Хулькар Исамовой, двухлетнюю девочку привезли в больницу с судорогами, без сознания. «В реанимационном отделении ее привели в сознание. Реаниматолог должен был спуститься к невропатологу на консультацию. И в этот момент невропатолог сказал, что время намаза», - сказала она ИА «24.kg».

«Сегодня я переговорила с врачом и директором больницы. Врач, который вчера спешил на намаз, объяснил, что до моих родственников у него на приеме было около 20 детей, и когда спустились наши после реанимации, он попросил время на совершение намаза. Также он отметил, что девочка была в сознании и была активная», - отметила Хулькар Исамова.

«Директор больницы объяснила, что пациенты и их здоровье на первом месте, и с врачом была проведена беседа. Врачи принесли извинение моим родственникам. Я думаю, что инцидент исчерпан», - подчеркнула она.