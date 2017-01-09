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«День без штанов»: ежегодный флешмоб прошел в Лондоне и Берлине

9/01/17 18:33, Бишкек – ИА «24.kg»

Ежегодный флешмоб «День без штанов» состоялся в Лондоне и Берлине. Участники акции прошли по улицам без брюк и спустились в таком виде на станции метрополитенов, сообщило РИА «Новости».

 

Впервые подобная акция прошла в 2002 году в Нью-Йорке. После идея провести один день в году без штанов распространилась более чем в 60 городах Европы. И если в первом «Дне без штанов» участвовали всего семь человек, то сейчас в рядах активистов уже более 4 тысяч молодых людей.

 

 

Идея флешмоба в том, что участники не надевают на себя брюки или юбки, появляясь в общественных местах лишь в верхней одежде и нижнем белье.

 

Как заявляют участники мероприятия, их цель – развеселить пассажиров, поднять настроение себе и окружающим, а также разбавить ежедневную рутину.

 

«Это просто забавная глупость», - заявил один из участников акции.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42858/

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