«Турецкий Хатико» ждет возвращения погибшего в теракте хозяина-полицейского

С момента взрыва, произошедшего 5 января у здания суда в Измире, пес не покидает места гибели мужчины.

Жители Измира сообщают, что с момента теракта, унесшего жизнь сотрудника правоохранительных органов Фетхи Секина, на месте трагедии постоянно находится собака.

Этот пес известен местным жителям под кличкой Зейтин. Несмотря на то что у собаки не было официального хозяина, на протяжении всей жизни животного за ним ухаживал погибший полицейский. Фетхи Секин проработал на посту охраны местного суда около десяти лет, регулярно кормил собаку и присматривал за ней.

Отметим, пес Зейтин в момент теракта у суда оказался недалеко от места взрыва и даже попал на камеры видеонаблюдения, однако не пострадал.