На место торага в горкенеше Канта претендует брат председателя ЦИК

Азата Шайлдабекова, члена фракции СДПК в Кантском кенеше, выдвинули на должность главы местного парламента. Он является родным братом председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в муниципалитете Канта.

По их данным, выборы торага назначены на 11 января. Однако коалиция еще не сформирована. Второго претендента хочет выдвинуть «РАЖ», получившая на выборах 11 декабря большинство мест.

Источники уточнили, что еще один брат главы Центризбиркома – Турат Шайлдабеков стал спикером в айыльном кенеше Люксембурга.