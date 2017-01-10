МИД КР: Подозреваемые в атаке на посольство КНР в Бишкеке скрываются в Стамбуле

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Подозреваемые в подготовке и совершении теракта 30 августа 2016 года против посольства Китая в Бишкеке скрываются в Стамбуле. Об этом заявлено на встрече посла КР в Турции Ибрагима Жунусова с послом КНР в Турции Хонянг Ю, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.
Как отмечается, стороны обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых турецкими властями по задержанию подозреваемых в теракте.
30 августа 2016 года на территории посольства Китая в КР взорвалась машина «Мицубиси Делика». При взрыве пострадали два садовника, граждане Кыргызстана. Расследование ведет Государственный комитет национальной безопасности.
МИД КНР назвал теракт актом насилия и экстремизма и призвал кыргызстанские власти провести тщательное расследование.
Уточняется, что в ходе встречи, организованной по инициативе китайской стороны, обсуждалась текущая ситуация в Турции. В том числе последние теракты в стране, включая нападение в ночь на 1 января на посетителей ночного клуба Reina в городе Стамбуле.
«Послы обсудили визит президента КР Алмазбека Атамбаева в Китай и его встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Это свидетельствует о высоком уровне взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении МИД КР.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42883/