МИД КР: Подозреваемые в атаке на посольство КНР в Бишкеке скрываются в Стамбуле

Подозреваемые в подготовке и совершении теракта 30 августа 2016 года против посольства Китая в Бишкеке скрываются в Стамбуле. Об этом заявлено на встрече посла КР в Турции Ибрагима Жунусова с послом КНР в Турции Хонянг Ю, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями о мерах, предпринимаемых турецкими властями по задержанию подозреваемых в теракте.

Взрыв у посольства КНР в Бишкеке. Коротко Подробнее

30 августа 2016 года на территории посольства Китая в КР взорвалась машина «Мицубиси Делика». При взрыве пострадали два садовника, граждане Кыргызстана. Расследование ведет Государственный комитет национальной безопасности.

МИД КНР назвал теракт актом насилия и экстремизма и призвал кыргызстанские власти провести тщательное расследование.

Уточняется, что в ходе встречи, организованной по инициативе китайской стороны, обсуждалась текущая ситуация в Турции. В том числе последние теракты в стране, включая нападение в ночь на 1 января на посетителей ночного клуба Reina в городе Стамбуле.

Жертвами теракта стали 39 человек и 69 получили ранения. В клубе на момент нападения находились не менее 700-800 человек, собравшихся для встречи Нового года. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство».

«Послы обсудили визит президента КР Алмазбека Атамбаева в Китай и его встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Это свидетельствует о высоком уровне взаимовыгодного сотрудничества между двумя дружественными странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорится в сообщении МИД КР.