Ворона, укравшая ложку, стала звездой YouTube

Жители российского города Ижевска сняли на видео, как ворона, которую они подкармливали, украла ложку. Видеоролик набрал на момент публикации более 1 миллиона просмотров на YouTube.

Работники офиса открыли окно, чтобы покрошить птице хлеба, однако ворону привлекла не еда, а блестящая металлическая ложка, с которой похитительница и улетела.

«Проворонили», - пошутили в комментариях пользователи YouTube.