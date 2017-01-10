Дело Азимжана Аскарова. Гособвинение считает, что пытки в отношении правозащитника не применялись

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Представители гособвинения заявляют, что выступление адвокатов подсудимого неоднозначно.
«Они говорят о пытках в отношении Аскарова. Но все это не соответствует действительности. В материалах уголовного дела зафиксировано, что сам Аскаров в письменной форме указал, что не имеет претензий ни к кому. Когда начали говорить о пытках, на место выезжали начальники соответствующих органов и лично провели проверку. Экспертиза ничего не показала», - отмечают прокуроры.
А обращение к суду Азимжана Аскарова с требованием пройти тест на детекторе лжи гособвинение считает пафосным и претенциозным.
Напомним, Азимжан Аскаров приговорен к пожизненному сроку лишения свободы по обвинению в разжигании межнациональной розни, организации массовых беспорядков и убийстве милиционера на юге страны во время июньских событий в 2010 году.
Дело направили на пересмотр после того, как Комитет ООН по правам человека потребовал незамедлительно освободить Аскарова и восстановить его права.
Ожидается, что сегодня в Чуйском областном суде будет вынесен приговор.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42901/