Депутат Жогорку Кенеша назвал сотрудников аэропорта «Манас» «монстрами»

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
«Вы забыли, кто вы. Вы – сервисная обслуживающая компания. Вы опять начали строить из себя каких-то монстров непонятных», - заявил сегодня на заседании парламентского комитета депутат Бактыбек Сыдыков, обращаясь к представителям ОАО «Международный аэропорт «Манас».
На заседании обсуждают ситуацию, сложившуюся в международном аэропорту «Ош» 11-13 декабря 2016 года. Тогда, напомним, отложили рейсы из-за нелетной погоды.
Отметим, что Сыдыков в 2005-2010 годах был вице-президентом по коммерческим вопросам, председателем правления ОАО «Международный аэропорт «Манас».
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42917/