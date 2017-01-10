В Кыргызстане на работника по защите семьи приходится более 11 тысяч детей

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане проживает 1,3 миллиона семей, в них 2 миллиона 336 тысяч детей. В отделах по защите семьи и детей (ОПСД) работает всего 209 сотрудников, то есть на каждого работника приходится более 11 тысяч детей.
По данным Министерства труда и социального развития, выявлять детей, оказавшихся в беде, должны территориальные государственные органы власти и органы местного самоуправления совместно с районными управлениями социального развития при содействии НПО и неравнодушных граждан.
«Более того, именно бдительность местных властей, соседей, педагогов, врачей позволяет своевременно выявлять детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в защите, и оказывать им государственные услуги», - подчеркивают в ведомстве.
«Гражданская поддержка важна и потому, что сотрудникам отдела по защите семьи и детей часто невозможно выявить первые признаки того, что ребенок оказался в беде. Потому что семья может не идти на контакт, не пускать в дом представителей соцзащиты. Безопасность сотрудников ОПСД порой под угрозой. При посещении неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, бывают случаи агрессивного поведения», - говорится в сообщении.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42945/