В Кыргызстане на работника по защите семьи приходится более 11 тысяч детей

В Кыргызстане проживает 1,3 миллиона семей, в них 2 миллиона 336 тысяч детей. В отделах по защите семьи и детей (ОПСД) работает всего 209 сотрудников, то есть на каждого работника приходится более 11 тысяч детей.

По данным Министерства труда и социального развития, выявлять детей, оказавшихся в беде, должны территориальные государственные органы власти и органы местного самоуправления совместно с районными управлениями социального развития при содействии НПО и неравнодушных граждан.

«Более того, именно бдительность местных властей, соседей, педагогов, врачей позволяет своевременно выявлять детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в защите, и оказывать им государственные услуги», - подчеркивают в ведомстве.

«Важно, чтобы граждане не закрывали глаза на происходящее рядом, а своевременно обращались в милицию по телефону 102 или на детский телефон доверия 111», - призывают в Минсоцразвития.

«Гражданская поддержка важна и потому, что сотрудникам отдела по защите семьи и детей часто невозможно выявить первые признаки того, что ребенок оказался в беде. Потому что семья может не идти на контакт, не пускать в дом представителей соцзащиты. Безопасность сотрудников ОПСД порой под угрозой. При посещении неблагополучных семей, ведущих асоциальный образ жизни, бывают случаи агрессивного поведения», - говорится в сообщении.