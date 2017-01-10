Сегодня в рубрике «Официально»

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10/01/17 19:57, Бишкек – ИА «24.kg»

Окмотпресс: Подписаны распоряжения, постановления:

- о назначении Айбека Кадыралиева председателем Государственной финансовой разведки;

- об освобождении Замирбека Осмонова от должности председателя Государственной налоговой службы;

- о назначении Замирбека Осмонова председателем ГСБЭП;

- о внесении изменения в постановление о предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики;

- о Государственном агентстве по управлению бюджетными кредитами;

- о внесении дополнений и изменений в некоторые решения правительства.

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42950/

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