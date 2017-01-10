Управделами президента Кыргызстана потратит на резиновые перчатки 180 тысяч сомов

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Департамент государственных зданий управления делами президента Кыргызстана объявил тендер на закупку моющих средств на 1,7 миллиона сомов. Информация размещена на портале госзакупок.
Департамент намерен купить 250 совков на 13,7 тысячи сомов, 170 швабр на 22,1 тысячи, 3 тысячи упаковок туалетной бумаги на 36 тысяч сомов.
URL: http://www.24.kg/obschestvo/42954/