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Управделами президента Кыргызстана потратит на резиновые перчатки 180 тысяч сомов

10/01/17 19:26, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Департамент государственных зданий управления делами президента Кыргызстана объявил тендер на закупку моющих средств на 1,7 миллиона сомов. Информация размещена на портале госзакупок.

 

  • Отмечается, что на тряпки выделено 265,2 тысячи сомов, на средство для чистки унитазов – 340 тысяч, на резиновые перчатки – 180 тысяч.

Департамент намерен купить 250 совков на 13,7 тысячи сомов, 170 швабр на 22,1 тысячи, 3 тысячи упаковок туалетной бумаги на 36 тысяч сомов.

 

 

URL: http://www.24.kg/obschestvo/42954/

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